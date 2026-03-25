accademia italiana della cucina delegazioni reggine protagoniste per il riconoscimento unesco

Le delegazioni calabresi dell’Accademia Italiana della Cucina hanno promosso un evento in occasione della Conviviale Ecumenica Straordinaria, dedicato alla richiesta di riconoscimento della cucina calabrese come patrimonio dell’Unesco. L’iniziativa si è focalizzata sul tema “Radici e tradizioni. La cucina di Calabria nel Patrimonio Unesco”, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culinarie della regione.

Nel corso del convegno "Radici e tradizioni. La cucina di Calabria nel Patrimonio Unesco" si è distinta in maniera significativa la rete delle delegazioni della provincia di Reggio Calabria “Radici e tradizioni. La cucina di Calabria nel Patrimonio Unesco”: è questo il filo conduttore che ha ispirato l’iniziativa promossa dalle delegazioni calabresi dell’Accademia Italiana della Cucina, in occasione della Conviviale Ecumenica Straordinaria dedicata al riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Le delegazioni reggine, operando in sinergia con il coordinatore territoriale dott. Rosario (Sarino)... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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