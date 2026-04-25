Un nuovo personaggio entra nelle sale cinematografiche: si tratta di un pupazzo con denti appuntiti e un sorriso ampio, che ha attirato l’attenzione nel mondo dello spettacolo. La sua presenza sul grande schermo ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra il pubblico. Il pupazzo, chiamato Labubu, si distingue per un volto che combina un’aria inquietante a un fascino particolare.

C’è qualcosa di perturbante, e insieme irresistibile, in quel sorriso. Troppo largo per essere innocuo, troppo furbo per essere casuale. Eppure sono milioni le persone che, negli ultimi anni, hanno voluto quel piccolo elfo beffardo appeso alla propria borsa, al proprio zaino, alla propria vita. Ora Labubu, la creatura nata dalla fantasia dell’artista Kasing Lung, è pronta a fare il grande salto: dal palmo di una mano allo schermo di un cinema. Sony Pictures e Pop Mart hanno confermato che un film live-action e CGI dedicato al personaggio è attualmente in fase di sviluppo iniziale, con la regia affidata a Paul King, il cineasta britannico che ha portato Paddington e Wonka nei cuori del pubblico di tutto il mondo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Labubu arriva al cinema: il pupazzetto dai denti aguzzi conquista Hollywood

Notizie correlate

Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema (affrettati o perderai un’occasione)Entrare in sala senza sapere cosa si sta per vedere: nessun trailer, nessuna trama, nessun indizio.

Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano “Battlefield” al cinemaIl mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Labubu a rischio crollo come i Funko Pop? Quando il collezionismo (e il reselling) si inceppa; A un anno di distanza dove sono finiti i fan dei Labubu?.

Dopo Barbie e Lego, i Labubu sbarcano al cinema con Sony e Pop MartSulla scia del successo di Barbie e Lego al cinema, i Labubu, le celebri bambole-ciondolo da collezione, si apprestano a conquistare il grande schermo. Pop Mart, la società cinese produttrice dei ... it.blastingnews.com

Dopo le Barbie e i Lego arriva un film dedicato alle LabubuDopo le Barbie e il Lego, un altro giocattolo iconico sta per diventare un film: la societa' cinese di giocattoli Pop Mart e Sony Pictures hanno annunciato un nuovo lungometraggio dedicato stavolta ai ... ansa.it