L' abito più raffinato del momento profuma d’Oriente

Negli ultimi mesi, il settore della moda ha mostrato un interesse crescente verso le influenze orientali. Dopo aver puntato su dettagli come il colletto alla coreana e i bottoni Pankou, le collezioni attuali includono il ritorno del cheongsam, l’abito tradizionale cinese. Questa tendenza si conferma come uno dei capi distintivi del 2026, con un’attenzione particolare alla reinterpretazione di elementi storici e culturali dell’Asia.

L a moda guarda a est. Dopo le recenti ossessioni fashion per i dettagli orientali, dai colli alla coreana ai bottoni Pankou, il mondo fashion compie un ulteriore passo verso l’Asia: riscopre il cheongsam, abito simbolo della femminilità cinese, trasformandolo in uno dei capi statement del 2026. Come abbinare la gonna in raso nella Primavera Estate 2026: 5 idee chic e versatili X Leggi anche › Viaggio in Oriente: come abbinare la giacca con alamari Tang, tanto virale quanto discussa Lontano da ogni eccesso folkloristico, il cheongsam si libera della sua dimensione più tradizionale e si reinventa in chiave moderna: colletti alti e chiusure laterali contaminano non solo vestiti, ma anche giacche e top, dando vita a un’estetica nuova, più essenziale e sofisticata.🔗 Leggi su Iodonna.it

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