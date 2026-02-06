Letizia di Spagna ha fatto una scelta semplice ma elegante per il World Cancer Day. Ha indossato un abito nero con linee pulite e dettagli curati, dimostrando ancora una volta il suo stile sobrio e raffinato.

Per il World Cancer Day, in un’interpretazione moderna dell’eleganza. Il cuore del look è l’abito in lana di Cos, reso moderno dalla cintura in vita che definisce la silhouette, aggiunge struttura e movimento, trasformando il classico vestito nero in un capo essenziale e chic. Il cappotto coordinato, sempre firmato Cos, mantiene l’eleganza sobria e conferisce continuità cromatica all’insieme. Gli accessori completano l’outfit con equilibrio: la borsa “Victoria” di Carolina Herrera aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre gli stivali di Unisa sottolineano la linearità dell’insieme. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna ha scelto uno stile sobrio e raffinato, con linee pulite e dettagli studiati, trasformando il classico abito nero

Il riciclo sartoriale è un elemento chiave dello stile di Letizia di Spagna, simbolo di eleganza sostenibile e raffinatezza.

