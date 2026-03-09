Il vestito marrone è diventato uno dei capi più scelti dalle donne negli ultimi tempi. È considerato elegante e versatile, ideale per diverse occasioni. In molte boutique si trovano vari modelli, dai più semplici ai più sofisticati, tutti caratterizzati da tonalità calde e naturali. Le fashioniste stanno sperimentando abbinamenti che valorizzano questa tonalità, rendendola protagonista del look quotidiano.

Il vestito marrone è uno di quei capi che negli ultimi anni hanno conquistato un posto stabile nel guardaroba femminile. Più soft del nero e più facile del beige, il marrone si presta a infinite interpretazioni, dall’abito elegante per la sera e le cerimonie fino a quelli corti perfetti per il giorno. Sulle passerelle e nello street style, il marrone continua a imporsi come un nuovo neutro, capace di dialogare con tonalità classiche ma anche con colori più audaci. Che si tratti di un look da tutti i giorni o per un’occasione speciale, tutto sta negli abbinamenti giusti. Perché tutti dovrebbero avere un abito marrone nel guardaroba. Negli ultimi anni il vestito marrone è passato dall’essere considerato un capo difficile da abbinare a diventare uno dei più versatili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’abito più chic del momento? Basta che sia marrone. Ecco come abbinarlo

Leggi anche: Elisabetta del Belgio ruba la scena con l’abito più chic ed elegante per Natale

Leggi anche: Il problema più evidente del film non è che lui sia un cantante famoso o più giovane, ma che lei sia una delle quarantenni più ben conservate sulla Terra

Tutto quello che riguarda L 8217 abito più chic del momento Basta....

Temi più discussi: Le nostre flash review dalle passerelle della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2026 2027, giorno 4; Questione di pelle. Il trench più desiderato di stagione è tutto fuorché neutro (e si indossa così); Sanremo, le pagelle ai look della finale: Arisa pigliatutto, Chiello goth e Dargen scalzo; Le pagelle dei look della quarta serata di Sanremo 2026: Bianca irraggiungibile (10), Laura Pausini esperimento fallito (4).

La coppia dall’intesa perfetta? Mini abito e leggings (da provare in 5 look)L’abbinamento easy chic da provare nella Primavera Estate 2026? È composto dal mini abito con i leggings: bon ton il primo e sporty i secondi, nella bella stagione si scoprono complementari. Merito di ... iodonna.it

Suki Waterhouse con abito marrone cioccolato essenziale e slingback nere, la combo anni 90 più chic dell’inverno 2026Suki Waterhouse con abito marrone cioccolato e slingback nere: la modella, ambassador del brand Michael Kors, ha preso parte all'opening del nuovo flagship indossando il colore del momento in versione ... vogue.it

ESTUPINAN FA VOLARE ALLEGRI: CAMPIONATO CHE SI RIAPRE Al Milan basta un solo gol per fermare l'Inter e portarsi a -7 dalla vetta Il Napoli non recupera quindi nessun punto sul secondo posto, rimanendo a -4: l'Inter si trova invece ora a -11 PE - facebook.com facebook

IL DERBY È DEL MILAN Basta un gol di Estupinan nel primo tempo a decidere la gara contro l'Inter. I rossoneri guadagnano 3 punti e si avvicinano in classifica #Calcio #SerieA #MilanInter x.com