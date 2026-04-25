L’Abetina di Sondalo risorgerà Il Comune di Milano ci crede | Non chiediamo donazioni ma idee

L’Abetina di Sondalo sarà riqualificata grazie a un progetto promosso dal Comune di Milano, che invita a proporre idee invece di donazioni. La proposta prevede di riaprire e valorizzare venti aree pubbliche, attualmente inaccessibili o abbandonate, situate sia a Milano che in altri siti della regione di proprietà comunale. La chiamata è rivolta a soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla rigenerazione di questi spazi.

Rigenerare il patrimonio pubblico con una chiamata aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, per restituire ai milanesi 20 luoghi, oggi in disuso e inaccessibili, di Milano ma anche presenti in altri siti della regione ma di proprietà comunale. E tra questi c’è l’ Abetina di Sondalo, la splendida struttura in stile Liberty di proprietà di palazzo Marino. L’Abetina venne inaugurata nel 1927. Fu inizialmente dedicata alla cura dei malati di tubercolosi, un sanatorio per i milanesi abbienti. Quindi è sorta prima del Morelli, ex sanatorio "popolare". Il Comune di Milano, proprietario dell’Abetina, l’ha poi trasformata in una Rsa per residenti della metropoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Abetina di Sondalo risorgerà. Il Comune di Milano ci crede: "Non chiediamo donazioni ma idee" Notizie correlate Iper Tosano, restyling e una nuova strategia: ecco come risorgerà il centro commerciale Porte di MilanoIl rilancio del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone sembrerebbe passare dalla partnership tra Nhood - società specializzata nel... Leggi anche: Giochi olimpici estivi 2036, Nord-Ovest in pista. Sala ci crede: “Accordo bipartisan. Ma ci manca uno stadio olimpico” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Maxi piano del Comune per rigenerare 20 immobili pubblici in disuso: al via l'avviso pubblico per edifici storici e simbolici; Milano, 20 immobili pubblici da rigenerare: da Porta Ticinese alle cascine, via al piano del Comune. L’Abetina di Sondalo risorgerà. Il Comune di Milano ci crede: Non chiediamo donazioni ma ideeL’ex sanatorio, in stile Liberty, venne costruito prima dell’ospedale Morelli e inaugurato nel 1927. È stato una casa di riposo con personale valtellinese poi chiusa a fine degli anni Novanta. ilgiorno.it Giornata Ecologica a Sondalo: volontari e famiglie al lavoro per il territorioSabato 18 aprile, circa un centinaio di cittadini ha risposto all’appello della quarta Giornata Ecologica di Sondalo e frazioni, promossa dal Comune in collaborazione con APT Sondalo, le associazioni ... intornotirano.it Il Comune di Sondalo, con il supporto della Comunità Montana Alta Valtellina, dà il via a una serie di incontri pubblici dedicati alla mappatura dei toponimi in dialetto del territorio. L'iniziativa si inserisce in un progetto di aggiornamento e ampliamento della cart - facebook.com facebook