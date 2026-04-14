Il sindaco di Milano ha dichiarato che la città ha buone possibilità di ottenere i Giochi olimpici estivi del 2036, grazie a un accordo bipartisan tra le amministrazioni. Tuttavia, ha anche sottolineato che manca ancora la realizzazione di uno stadio olimpico, elemento fondamentale per la candidatura. La decisione finale sarà presa dalla commissione internazionale, che valuterà le proposte delle varie città candidate.

Milano – Non scherza, Giuseppe Sala. Potrebbe essere ricordato come il sindaco dei grandi eventi, perché, dopo aver gestito da commissario l’Expo 2015 e da sindaco il post-Expo, dopo essere stato uno dei protagonisti, sul fronte degli organizzatori, sempre da primo cittadino, dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, ora si lancia con entusiasmo in una nuova sfida: la candidatura di Milano, Torino e Genova e di Lombardia, Piemonte e Liguria alle Olimpiadi estive del 2036 o, se la prima opzione si dimostrasse impossibile, del 2040. “È una cosa seria, perché vediamo un’opportunità – commenta subito il primo cittadino meneghino –. È un bel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giochi olimpici estivi 2036, Nord-Ovest in pista. Sala ci crede: “Accordo bipartisan. Ma ci manca uno stadio olimpico”

Olimpiadi 2036: asse tra regioni del nord-ovest. Piemonte, Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a...

Leggi anche: Giochi estivi: suggestione Roma. Ma Doha è favorita per il 2036 e Coventry pensa alla sua Africa