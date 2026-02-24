Iper Tosano restyling e una nuova strategia | ecco come risorgerà il centro commerciale Porte di Milano

Iper Tosano ha avviato un restyling del centro commerciale Porte di Milano per attrarre più clienti. La causa di questa trasformazione è la collaborazione tra Nhood, esperta nel settore immobiliare commerciale, e Supermercati Tosano Cerea, che punta a rinnovare gli spazi e offrire servizi più moderni. Sono state aggiunte nuove aree di vendita e migliorati i punti di accesso. La strategia mira a rivitalizzare il centro e aumentare la frequentazione.

Il rilancio del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone sembrerebbe passare dalla partnership tra Nhood - società specializzata nel commercial real estate - e Supermercati Tosano Cerea. A giugno 2026, infatti, al posto dell'insegna Bennet (che ha lasciato il centro commerciale) arriverà Iper Tosano. Un'operazione considerata passaggio strategico per il rilancio. Accanto all'azienda della gdo, Nhood si occuperà di gestire e commercializzare gli spazi del centro, molti dei quali rimasti sfitti, origine o conseguenza dell'ipotesi che l'area potesse chiudere definitivamente.