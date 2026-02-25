La vita privata di Lillo | l'amore riservato per la moglie Tiziana Etruschi e la scelta di non volere figli

Dietro la maschera comica di Lillo Petrolo si cela un uomo molto legato agli affetti stabili. Da oltre vent'anni al suo fianco c'è Tiziana Etruschi: una storia d'amore solida, vissuta lontano dai riflettori e segnata da decisioni importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

