All’età di 84 anni è venuto a mancare Umberto Bossi, figura centrale nella politica italiana e fondatore della Lega Nord. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli come senatore, deputato e ministro, contribuendo in modo significativo alla storia politica del paese. La sua vita privata includeva due matrimoni e un forte legame con i figli.

Si è spento all’età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Senatore, deputato, ministro: una lunga carriera che ha lasciato un segno nella storia della politica italiana. Ma c’è stata anche la sfera privata, che s’è intrecciata in modo significativo con il suo percorso pubblico, restituendo l’immagine di un uomo che ha attraversato vicende personali anche complesse. Il primo matrimonio risale al 31 agosto 1975, quando Bossi sposò Gigliola Guidali, commessa originaria di Gallarate. All’epoca aveva quasi 34 anni, era iscritto alla facoltà di medicina e non disponeva di un’occupazione stabile. Dal matrimonio nacque nel 1979 il figlio Riccardo, in seguito impegnato come pilota di rally e assistente parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vita privata: i due matrimoni e l'amore per i figli

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