La squadra di football di Seattle torna a vincere il Super Bowl, undici anni dopo il primo trionfo. Questa volta, i Seahawks hanno battuto i New England Patriots, portando a casa il secondo Lombardi Trophy. È una vittoria che cura le ferite di una sconfitta storica e riaccende l’orgoglio della città, famosa anche per la musica grunge. La partita si è conclusa con un risultato netto, e ora Seattle può festeggiare di nuovo.

The Emerald City, la città del grunge, l’ultima frontiera geografica del Nuovo Mondo, vince proprio contro i New England Patriots il suo secondo Lombardi Trophy; contro i Patriots che undici anni fa avevano ferito in modo quasi irreversibile la loro psiche. Undici anni nel football sono un’era geologica. Tom Brady e Bill Belichick sono in pensione, e i Seattle Seahawks, campioni 2026, non avevano la miglior difesa della Lega dalla Legion of Boom del Super Bowl XXXIX. Fino a stanotte, cristallizzata nell’MVP di Kenneth Walker III, autore di 135 yards su 27 portate, il primo running back insignito del titolo dopo Terrell Davis dei Denver Broncos nel 1998. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La vendetta di Seattle, undici anni dopo

Argomenti discussi: Super Bowl ai Seattle Seahawks, una grande difesa e Walker mandano i New England Patriots ko; La vendetta è servita: il Super Bowl LX incorona i Seattle Seahawks; Seattle domina New England 29-13 e si porta a casa il Super Bowl; Seahawks in cerca di vendetta nella rivincita del famigerato scontro del Tremendous Bowl.

Seattle domina New England 29-13 e si porta a casa il Super Bowl11 anni dopo la vittoria dei Patriots di Tom Brady, i Seahawks si vendicano grazie a una prova maiuscola della difesa, che annichilisce per tre quarti l’attacco guidato dal giovane Drake Maye ... msn.com

Super Bowl LX: Seattle SeahawksI Seattle Seahawks tornano a disputare un Super Bowl dopo 11 anni. Vi presentiamo i finalisti, attacco, difesa e special team. huddle.org

SUPER BOWL LX: IL TRIONFO DI SEATTLE, UNDICI ANNI DOPO LA VENDETTA È SERVITA Non passerà alla storia per lo spettacolo, fatta eccezione per il solito half time show, ma il super bowl 2026 regala ai Seahawks una vendetta sportiva covata ben un facebook