La Trinità di Masaccio ora respira Conclusa la messa in sicurezza

Dopo tre anni di interventi, la Trinità di Masaccio è stata messa in sicurezza nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Il restauro e le operazioni di protezione sono state completate, consentendo di preservare il capolavoro del Quattrocento. La conclusione dei lavori segna la fine di un lungo processo volto a tutelare l’opera dagli agenti atmosferici e dal tempo.

Il capolavoro di Masaccio è in sicurezza. Dopo tre anni si è concluso nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze l’intervento per mettere in sicurezza la Trinità. Un intervento per "sganciare" l’opera dal muro, evitando possibili danni futuri. La parete dietro l’affresco presenta una vecchia lesione, sufficiente a far muovere il muro di pochi millimetri. Se a ciò si somma agli sbalzi di temperatura e umidità, il supporto in legno, gesso e canniccio, si dilata, spinge sugli intonaci e rischia di crepare il dipinto. I restauratori hanno ricavato uno spazio tra il telaio dell’affresco e la parete, in modo che che l’opera di Masaccio possa assestarsi in autonomia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Trinità di Masaccio ora respira. Conclusa la messa in sicurezza Notizie correlate Residuato bellico sul lungomare di Salerno, conclusa la messa in sicurezzaTempo di lettura: < 1 minutoE’ stato rimosso dagli artificieri del comando provinciale carabinieri di Salerno il residuato bellico rinvenuto questa... Leggi anche: Crollo Montesacro, conclusa la messa in sicurezza della strada dopo la frana Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Trinità di Masaccio capolavoro svelato: Ora è molto più sicuro; La Trinità di Masaccio torna a respirare: concluso il restauro a Santa Maria Novella; Firenze, Santa Maria Novella mette in sicurezza la Trinità di Masaccio: Ora l’affresco può respirare; Trinità di Masaccio: concluso il restauro durato tre anni. Santa Maria Novella: la Trinità di Masaccio è salvaConcluso in Basilica il delicato intervento per sganciare il capolavoro dal muro (lesionato) che lo ospita da secoli ... nove.firenze.it Torna visibile dopo il restauro la Trinità di Masaccio, il capolavoro che ha rivoluzionato la prospettivaTorna a splendere dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Dure una delle opere fondamentali del Rinascimento italiano, è l'ultima eseguita da Masaccio prima di morire nel 1428 ... intoscana.it Trinità di Masaccio: concluso il restauro durato tre anni La Trinità di Masaccio torna visibile a Santa Maria Novella dopo tre anni di restauro: tecniche innovative e interventi strutturali per salvare il capolavoro rinascimentale... Masaccio's Trinity returns to - facebook.com facebook La Trinità di Masaccio capolavoro svelato: “Ora è molto più sicuro” x.com