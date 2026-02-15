Crollo Montesacro conclusa la messa in sicurezza della strada dopo la frana

15 feb 2026

Il crollo di Montesacro, avvenuto sabato 14 febbraio, ha causato blocchi e disagi alla circolazione. Le autorità hanno completato i lavori di messa in sicurezza di viale Tirreno, che riprende a funzionare regolarmente. I lavori hanno coinvolto una squadra di operai e mezzi pesanti, che hanno rimosso le macerie e rinforzato le strutture danneggiate. Ora le auto possono tornare a percorrere la strada senza rischi.

Off limits due accessi da viale Tirreno. Nel frattempo il locale interessato dalla caduta dei massi dovrà restare chiuso ancora per alcuni giorni Smaltita la paura per il crollo di sabato 14 febbraio, viale Tirreno torna lentamente alla normalità. Nel cuore di Montesacro, III municipio, la frana che ha spaventato decine di persone all'interno del locale “C1b0” resta sotto osservazione. Le avvisaglie forse c'erano, già un paio di giorni prima del crollo (che ha interessato un muro di proprietà privata) alcune pietre si erano staccate dal muro e la polizia locale aveva interdetto il marciapiede sottostante.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

