La tragedia nei boschi di Trivigno I ricordi di Lucia Tognela | Amava la natura e quei luoghi

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle zone boschive di Trivigno si è verificata una tragedia che ha coinvolto una donna, ricordata da chi la conosceva come una persona allegra e solare. Era appassionata di natura, amava cantare e trascorrere tempo passeggiando nella zona che considerava casa, dove aveva vissuto da bambina, poi come moglie e madre. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari che la ricordano con affetto.

"Una persona allegra, solare, con la quale era davvero bello passare del tempo". Amava cantare – era una delle voci del Coro San Lorenzo di Villa di Tirano – e fare lunghe passeggiate nella "sua" Trivigno, il luogo del cuore e di quella casa che l’ha vista prima bambina e poi moglie e mamma. La casa di montagna già dei genitori di Lucia Tognela, mamma e papà anziani che non meritavano certo di piangere la figlia morta così, sbranata da uno o più animali. Ci sono il dolore per la sua morte, l’orrore per lo scempio fatto del corpo della donna, la sincera vicinanza alla famiglia ma anche tanta, tanta rabbia "perché questa tragedia poteva essere evitata".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La tragedia nei boschi di Trivigno. I ricordi di Lucia Tognela : "Amava la natura e quei luoghi"

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