La Strada della Miniera tornerà a nuovo

Dopo quasi quattro anni, la Strada della Miniera sarà riaperta al traffico, segnando il termine dei lavori di sistemazione. Questa arteria, fondamentale per il collegamento nel territorio di Pergola, tornerà a essere percorribile dopo un intervento di riqualificazione. La riapertura rappresenta la conclusione di un intervento di manutenzione che ha coinvolto la strada, che in passato aveva subito degrado e problemi di sicurezza.

Dopo quasi 4 anni, un’importante via di comunicazione del territorio di Pergola sarà finalmente sistemata e poi riaperta al traffico. Si tratta della Strada Comunale ‘Della Miniera di Percozzone’. Un’arteria in ghiaia inutilizzabile dal settembre 2022, quando tra i giorni 15 e 16 si verificò la tragica alluvione che colpì i territori a cavallo fra le province di Pesaro-Urbino e di Ancona, causando 13 vittime e danni ingentissimi. Il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore ai lavori pubblici Luca Castratori evidenziano: "Sono iniziati da alcuni giorni gli attesi lavori di ripristino della strada ‘Della Miniera di Percozzone’, chiusa con ordinanza da poco meno di 4 anni, a seguito dei rilevanti danni determinati dall’evento calamitoso di fine estate 2022".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Strada della Miniera tornerà a nuovo IL MISTERO DEL MUSEO DI MINEROPOLI! - Pokémon Azure Platinum Notizie correlate "La statua dedicata a Pantani tornerà in strada"La statua dedicata a Marco Pantani verrà esposta in strada entro la fine dell’anno. Leggi anche: Fano, Canada: la forza della miniera. E l’Ontario fu vicino a Metaurilia Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Strada della Miniera tornerà a nuovo; Sapevate che esiste una miniera con via ferrata sotterranea?; La piantina che frena la contaminazione delle miniere; Giro delle Miniere 2026: quattro giorni di ciclismo tra mare, miniere e natura nel Sulcis Iglesiente. La Strada della Miniera tornerà a nuovoDopo quasi 4 anni, la via di comunicazione del territorio di Pergola sarà sistemata e poi riaperta al traffico ... ilrestodelcarlino.it La discarica abusiva nel piazzale della miniera di uranio di NovazzaLa strada per arrivare alla miniera di Novazza è dissestata nell’ultimo tratto. A pochi metri dalla recinzione due boscaioli sfoltiscono i pendii della montagna. I rami degli abeti sono accatastati ... bergamonews.it VAN AERT E' USCITO DAL "QUASI" Sveglia alle cinque, bicicletta e strada in pavé. È lì che Edmond Pruzack, al primo giorno di miniera, arriva al cancello e vede una barella con sopra un minatore morto, coperto da un telo grigio, con le scarpe che spuntano - facebook.com facebook