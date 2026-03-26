La statua dedicata a Pantani tornerà in strada

La statua dedicata a Marco Pantani tornerà in strada entro la fine dell’anno. La conferma è arrivata martedì sera durante il consiglio comunale, quando l’assessore ha risposto a un’interrogazione presentata da un consigliere di minoranza. La decisione di riposizionare l’opera era stata annunciata in passato, ma ora la data precisa di esposizione è stata comunicata ufficialmente.

La statua dedicata a Marco Pantani verrà esposta in strada entro la fine dell’anno. Ad assicurarlo è stato martedì sera in consiglio comunale l’assessore Mattia Morolli, in risposta a un’interrogazione di Stefano Brunori (gruppo Lisi). L’imponente opera – alta 5 metri – realizzata dal designer Aldo Drudi, che era amico del Pirata, era stata inaugurata al parco Marecchia nel 2024, in occasione della tappa del Tour de France. È rimasta lì per poche settimane, poi è stata smontata: lì non poteva restare lì in maniera permanente per i vincoli idrogeologici dell’area. Da allora è chiusa in un magazzino. Il Comune ha vagliato in questi mesi numerose ipotesi per la sua ricollocazione definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La statua dedicata a Pantani tornerà in strada" Articoli correlati Rimini, la statua di Pantani sarà esposta in una rotonda entro la fine dell’annoRimini, 25 marzo 2026 – La statua dedicata a Marco Pantani sarà di nuova esposta in strada entro la fine dell’anno. La statua di Marco Pantani avrà presto una sede definitiva, ecco dove il Comune pensa di posizionarlaDopo il successo al Parco Marecchia, la statua di Pantani si prepara a trovare una collocazione stabile: decisione a breve Verrà collocata entro... Tutto quello che riguarda La statua dedicata a Pantani tornerà in... Temi più discussi: Rimini, la statua di Pantani sarà esposta in una rotonda entro la fine dell’anno; La statua di Marco Pantani avrà presto una sede definitiva, ecco dove il Comune pensa di posizionarla; La statua dedicata a Pantani tornerà in strada; Rimini, statua di Pantani custodita sul Titano: presto la collocazione in Piazza Kennedy o Piazza Tripoli. Rimini, la statua di Pantani sarà esposta in una rotonda entro la fine dell’annoL’assessore Mattia Morolli: Abbiamo due ipotesi: ecco dove pensiamo di collocarla ... msn.com Il giallo della statua di Pantani: È ancora chiusa in magazzino, tornerà in mostra dal 2026Rimini, 26 settembre 2025 – Che fine ha fatto la statua dedicata a Marco Pantani? Inaugurata a Rimini il 28 giugno 2024 al parco Marecchia, alla vigilia della tappa del Tour de France, venne smontata ... ilrestodelcarlino.it Rimini, statua di Pantani custodita sul Titano: presto la collocazione in Piazza Kennedy o Piazza Tripoli - facebook.com facebook