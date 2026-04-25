Il 25 aprile 2026 a Prato, Cristina, conosciuta anche come Ruomeng, è stata vista sorridere accanto ai rappresentanti sindacali dei Cobas e a un giovane collega di origine pachistana. La sua storia ha attirato l’attenzione: si tratta della prima operaia cinese a partecipare a uno sciopero nella zona. In un messaggio rivolto ai connazionali, ha dichiarato che, nonostante la paura, la sua dignità ha prevalso.

Prato, 25 aprile 2026 – Sorride Cristina – o se vogliamo chiamarla con il suo nome cinese, Ruomeng – accanto ai sindacalisti dei Sudd Cobas e a un giovane collega pachistano. Cristina mostra con orgoglio il contratto di lavoro, con diritti vergati neri su bianco, ottenuto dopo aver scioperato con il sindacato: è lei la prima cinese del settore tessile ad essersi rivolta ai Sudd Cobas. Non era scontato che accadesse, affatto. Ma oggi la sua storia può essere un esempio per tanti orientali che non vedono un’alternativa all’essere sfruttati. Cristina, spiegano dal sindacato, è in Italia da una ventina d’anna. Viene da Wuhan. Ha iniziato da circa 3 mesi a lavorare in un pronto moda in via Toscana: aveva un contratto a tempo determinato ma a 4 ore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia di Ruomeng, prima operaia cinese a scioperare. Il messaggio ai suoi connazionali: “La paura è grande, la dignità di più”

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