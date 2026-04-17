La paura di perdere il posto di lavoro e la scelta di scioperare | che cosa sta succedendo alla STMicroelectronics

Alla STMicroelectronics, alcuni lavoratori hanno deciso di scioperare, con circa settanta persone che hanno incrociato le braccia. La motivazione ufficiale riguarda la paura di perdere il posto di lavoro. Tra i manifestanti c’è anche una dipendente che, oltre a essere delegata sindacale, è riconosciuta come collega. La situazione si è sviluppata in un periodo di preoccupazioni tra gli operai riguardo alle condizioni occupazionali.

“I lavoratori hanno paura, ma almeno una settantina hanno deciso di incrociare le braccia e di scioperare per Simona che, prima ancora di essere delegata sindacale, è una collega”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Michele Solimando, delegato Usb alla STMicroelectronics.Perché Simona.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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