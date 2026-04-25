La stanza di Elena il 26 aprile la prima nazionale al Teatro Murgo

Liberamente ispirato al poema “Elena” di Ghiannis Ritsos, lo spettacolo propone una rilettura intima e stratificata del mito, restituendo al pubblico una figura complessa e profondamente umana. Lontana dalla rappresentazione iconica e stereotipata, Elena si moltiplica in una pluralità di volti e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Debutto in prima nazionale per “La stanza di Elena”: domenica 26 aprile alle 19 al Teatro Murgo (piazza Scammacca). Scritto, diretto e interpretato da Oriana Martucci, produzione Santa Briganti. https://www.freepressonline.it/2026/04/22/la-stanza-di-elena-do - facebook.com facebook