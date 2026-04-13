Il Ballet de l’Opéra Grand Avignon al Teatro Ristori con la prima nazionale di Olympiade
Il Ballet de l’Opéra Grand Avignon sarà ospite del Teatro Ristori per presentare la prima assoluta di
Il Teatro Ristori si prepara ad accogliere il Ballet de l’Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade, lavoro per dodici danzatori, firmato dal duo coreografico Antonio De Rosa e Mattia Russo, anime del collettivo Kor’sia. Appuntamento venerdì 17 aprile alle ore 20.30. In scena una.🔗 Leggi su Veronasera.it
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