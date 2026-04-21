Il 26 aprile la magia di Pinocchio al teatro La Ribalta di Salerno

Un’occasione speciale da vivere insieme ai propri bambini, tra musica, emozioni e fantasia: domenica 26 aprile il Teatro La Ribalta di Salerno apre le porte a “Pinocchio al pianoforte”, uno spettacolo pensato per incantare grandi e piccoli con tre repliche alle ore 11:00, 17:00 e 19:00.Questa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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