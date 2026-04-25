La spiaggia di Mondello potrebbe esser privatizzata L’appello accolto di una società italo-belga per rischi di ordine pubblico

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha deciso di accogliere il ricorso di una società italo-belga riguardante la gestione della spiaggia di Mondello. La motivazione principale riguarda i presunti rischi per l’ordine pubblico, che hanno portato alla possibile privatizzazione dell’area. La decisione si basa su valutazioni legali e amministrative relative alla gestione e alla tutela della spiaggia. La questione coinvolge diverse parti interessate e sarà soggetta a ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposta dall’assessorato regionale al Territorio e ambiente. Fissata al 14 maggio la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Cga ritiene che «l’imminenza della stagione estiva sia idonea a creare – in considerazione dell’enorme massa di persone...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Spiaggia di Mondello, revocata la concessione alla società Italo Belga Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, 'rischi ordine pubblico'Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spiaggia di Mondello, il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull'interdittiva antimafia; Il Palermo FC è Partner del Mondello Sport Festival; Costa Sud. Dichiarazione di Giuseppe Federico; Mondello, più cestini e cartelli informativi: il Comune prepara la spiaggia per l'estate. Sospeso lo stop alla concessione della spiaggia di MondelloIl Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto l ... rainews.it Caos concessioni a Mondello, Confimprese: A rischio servizi e immagine della cittàLa spiaggia di Mondello si prepara a vivere una stagione incerta. La decadenza della concessione storica ha aperto, infatti, un nuovo capitolo amministrativo, segnato dalla pubblicazione di bandi per ... blogsicilia.it Stop a revoca, gestione di Mondello resta a Italo Belga Cga accoglie ricorso in appello... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Nel provvedimento si legge che «l’imminenza della stagione estiva» e «l’enorme massa di persone» che si riversa ogni anno sulla spiaggia di Mondello possono creare problemi se non c’è una gestione organizzata x.com