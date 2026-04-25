La solita sinistra Tafazzi Salis la decisione da sindaca | l’ha fatto davvero

Una nuova fase nella gestione del Comune di Genova si apre con la decisione presa dalla sindaca, che ha segnato un cambio di rotta rispetto alle scelte precedenti. In un momento in cui il suo ruolo diventa sempre più centrale nell’ambito pubblico e mediatico, la prima cittadina ha adottato una misura significativa che ha suscitato commenti e reazioni. La mossa, annunciata ufficialmente, rappresenta un punto di svolta nella sua amministrazione.

Mentre cresce il suo profilo mediatico e politico, Silvia Salis imprime una svolta netta alla linea amministrativa del Comune di Genova. La sindaca, sempre più presente nel dibattito nazionale e indicata da alcuni come possibile figura emergente nel cosiddetto “campo largo”, ha dato il via libera a una stretta sulle pubblicità legate ai combustibili fossili negli spazi pubblici cittadini. Una decisione che si inserisce nel solco delle politiche ambientali europee più avanzate, ma che apre anche un fronte di discussione sul piano economico e politico, soprattutto per una città come Genova, profondamente legata ai settori del mare, del turismo e della logistica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La solita sinistra Tafazzi”. Salis, la decisione da sindaca: l’ha fatto davvero Notizie correlate Silvia Salis sindaca di Genova attaccata da Alan Fabbri sindaco di Ferrara, "non ha fatto un miracolo"Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha commentato l’iniziativa della sindaca Silvia Salis a Genova e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Leggi anche: Ilaria Salis, ecco che fine ha fatto la banda degli estremisti di sinistra