La sicurezza stradale comincia all’asilo

È iniziata una collaborazione tra le autorità locali e le scuole dell’infanzia di Minerbio e Baricella per promuovere l’educazione stradale tra i più piccoli. L’obiettivo è insegnare ai bambini le regole di sicurezza e il comportamento corretto sulle strade fin dalla tenera età. Questa iniziativa prevede incontri e attività pratiche svolte direttamente nelle scuole, coinvolgendo gli agenti di polizia locale.

Educazione stradale alla Scuola dell’Infanzia: parte la collaborazione con la Polizia Locale di Minerbio e Baricella. Ha preso il via nei giorni scorsi un importante percorso educativo dedicato ai più piccoli: la Scuola dell’Infanzia di Baricella ha dato il via al progetto di educazione stradale, richiedendo la preziosa collaborazione del Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Baricella e Minerbio. L’iniziativa nasce dalla volontà del corpo docente di sensibilizzare i bambini, fin dalla tenera età, sulle regole fondamentali del vivere civile e sulla sicurezza negli spostamenti quotidiani. Il progetto vede gli agenti di Polizia Locale scendere in campo al fianco delle insegnanti per trasformare l’apprendimento in un’esperienza viva e coinvolgente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sicurezza stradale comincia all’asilo I bambini imparano la sicurezza stradale e le regole del traffico Notizie correlate Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Leggi anche: Sicurezza stradale, sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della SP 115 Foggia - Troia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La sicurezza stradale comincia all’asilo; Al via il progetto L’educazione stradale comincia dai banchi di scuola; Quartu, percorsi riservati e dissuasori per la sicurezza dei pedoni; Magenta, la sicurezza stradale sale in cattedra: al Lirico due giorni di educazione civica per 500 studenti. La sicurezza stradale comincia all’asiloProgetto alla scuola dell’infanzia di Baricella in collaborazione con la Polizia locale: giochi interattivi ad hoc e ’diploma’ finale ... ilrestodelcarlino.it Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato insieme a Bologna per la sicurezza stradale nelle scuoleSi è tenuto all’Istituto di istruzione superiore Crescenzi-Pacinotti-Siriani di Bologna l’incontro tra 100 studenti e i rappresentanti della polizia di Stato e del Tronco di Bologna di Autostrade pe ... bolognatoday.it Funzionano con dispositivi luminosi a led e materiali ad alta riflettenza, progettati per rendere i pedoni più visibili agli automobilisti ed evitare gli incidenti. D'Alessandro (Fdi): "Ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento della sicurezza stradale" - facebook.com facebook Un piacere conoscere il nuovo Ambasciatore di S.E. Giorgio Marrapodi a New York, e accorglierlo nel mio Gruppo di Amici per la Sicurezza Stradale #RoadSafety #UNRSF #Italy x.com