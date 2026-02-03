Sicurezza stradale sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della SP 115 Foggia - Troia

Dopo settimane di tensione politica a Palazzo Dogana, i fondi per mettere in sicurezza la SP 115 tra Foggia e Troia sono stati finalmente sbloccati. La strada, nota per i numerosi incidenti, alcuni con esiti tragici, potrà ora ricevere i lavori necessari per migliorare la sicurezza di chi la percorre ogni giorno.

Primo risultato incassato dal Comitato Cittadino Sicurezza Stradale S.P. 115, che ha raccolto circa 4000 firme a sostegno dell'impresa. Tra i lavori previsti "in estrema urgenza", la messa in opera di bande rumorose, rotatoie agli incroci di Tavernazza e Postanova e la segnaletica orizzontale e verticale Un primo importante risultato incassato dal Comitato Cittadino Sicurezza Stradale S.P. 115: “I membri del Comitato, consci di aver raggiunto un primo significativo obiettivo, sentono fortemente il bisogno di ringraziare tutti coloro, non solo i cittadini di Troia, che hanno sostenuto e dato forza con le loro circa 4000 firme all’impegno civico assunto in questi mesi”, si legge in una nota stampa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

