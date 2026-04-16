Stefano De Martino e Belen insieme alla festa di Santiago | il quadretto familiare emoziona i fan

Durante una festa dedicata a Santiago, Stefano De Martino e Belen sono stati fotografati insieme. I due sono stati visti condividere momenti conviviali e si sono mostrati in compagnia del loro figlio. Le immagini hanno mostrato un’atmosfera serena e distesa, senza tracce di tensione tra i genitori. La presenza di tutti e tre al ricevimento ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende della coppia.

Stefano De Martino e Belen sono riusciti ad abbandonare rancori del passato, anche per il bene del figlio Santiago. Il settimanale Oggi racconta questa ritrovata pace con le foto pubblicate nel numero in edicola giovedì 16 aprile: per la festa del 13esimo compleanno di Santiago, infatti, Belen ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme per Santiago: gli indizi della festa congiunta “Io e lui che torniamo insieme?”. Stefano De Martino, l’annuncio della ex che spiazza i loro fanL’ex di Stefano si racconta senza filtri e lo fa in un contesto intimo ma diretto, ospite di Victoria Cabello nel podcast Fuori di Cabello. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert. Il momento mozzafiato con Martina; Belen e Stefano De Martino, gli indizi del disgelo e la giornata insieme per il compleanno del figlio: il gesto di lui; Stefano De Martino insopportabile, esaltato, sopravvalutato. Il conduttore replica, la sua lezione di stile conquista i fan; Carlo Conti rinnova la stima a Stefano De Martino (per Sanremo 2027) ma per lui il suo erede è un altro. Affari Tuoi, Stefano De Martino scambiato per Gerry Scotti in studio. Cosa è successo nella puntata del 15 aprile?Durante Affari Tuoi del 15 aprile, De Martino viene scambiato per Gerry Scotti dopo una frase di Michele che cita il programma Chi vuol ... alfemminile.com Ascolti tv del 15 aprile, Stefano De Martino ovunque e senza rivaliPer l’ultima volta Stefano De Martino ha dominato la serata, con Affari Tuoi su Rai 1 e con Stasera tutto è possibile su Rai 2: i dati di ascolto. dilei.it Stefano de Martino regna in prima serata e in access prime time : asso piglia tutto al mercoledì sera I numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/step-chiude-e-batte-tutti-allarme-rosso-per-chi-lha-visto-gli-ascolti - facebook.com facebook Stefano De Martino: “Quando questo programma e tutti noi cadremo nell’oblio, la mia volontà è che vi ricordiate di tutto questo con un sorriso. Giocare con gli amici è la cosa più bella che c’è” #StaseraTuttoÈPossibile #STEP x.com