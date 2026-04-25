La sagrestia del Carmine riprende vita

La sagrestia della chiesa del Carmine a Medicina è stata riaperta dopo i lavori di restauro, sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. I lavori hanno riguardato anche la navata, grazie a un finanziamento del bando RU21 della Regione. La chiesa, che si trova in centro città, ora presenta un aspetto rinnovato e più curato rispetto al passato.

La Chiesa del Carmine a Medicina torna a splendere dopo i lavori di restauro della sagrestia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, e gli interventi di rigenerazione urbana della navata, cofinanziati dal bando RU21 della Regione. Erano presenti all’inaugurazione il senatore Pier Ferdinando Casini, il sindaco Matteo Montanari, il consigliere della Regione Fabrizio Castellari, la presidente della Fondazione Carisbo Patrizia Pasini, il presidente dell’associazione I Portici di Medicina Ettore Peli, insieme ai restauratori, agli architetti e agli ingeneri che hanno seguito i progetti. Le opere sono state eseguite...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sagrestia del Carmine riprende vita Notizie correlate Un’edizione record del Festival di Sanremo o la Fiorentina che si riprende? Carlo Conti non ha dubbi: “La Fiorentina tutta la vita”Firenze, 22 febbraio 2026 – Super tifoso viola, Carlo Conti ha ben chiare le sue priorità come dimostra nell’intervista al Tg1. Monselice celebra tre grandi donne: la storia riprende vitaLa memoria storica di Monselice si arricchisce di tre nuovi riferimenti geografici dedicati a donne che hanno segnato il tessuto sociale e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La sagrestia del Carmine riprende vita; Giochi di coppia: gli oggetti di design firmati dai brand di moda; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis. La sagrestia del Carmine riprende vitaLa Chiesa del Carmine a Medicina torna a splendere dopo i lavori di restauro della sagrestia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, e gli interventi di rigenerazione urbana ... ilrestodelcarlino.it Chiesa del Carmine. La sagrestia torna all’antico splendoreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it CARMINE RECANO AL PALARESCIFINA DI MESSINA: PRESENZA A SORPRESA TRA BACKSTAGE E PROVE Presenza speciale nel pomeriggio al PalaRescifina di Messina, dove è stato avvistato l’attore Carmine Recano. Il volto di Mare Fuori ha fatto la su - facebook.com facebook Masolino da Panicale e Masaccio Cappella Brancacci Santa Maria del Carmine Firenze 1424 - 1428 terminata 50 anni dopo da Filippino Lippi. 4 immagini vedere singolarmente x.com