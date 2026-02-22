Un’edizione record del Festival di Sanremo o la Fiorentina che si riprende? Carlo Conti non ha dubbi | La Fiorentina tutta la vita

Carlo Conti pronuncia che preferisce la Fiorentina alla vittoria del Festival di Sanremo. La scelta deriva dalla passione per il calcio e dalla recente rimonta della squadra toscana, che ha conquistato punti importanti in campionato. Conti insiste sulla forza del gruppo e sulla determinazione dei giocatori, sottolineando come questi aspetti siano più significativi rispetto alle luci del palcoscenico musicale. La sua opinione riflette un legame profondo con la città di Firenze.

Firenze, 22 febbraio 2026 – Super tifoso viola, Carlo Conti ha ben chiare le sue priorità come dimostra nell'intervista al Tg1. Alla vigilia dell'inizio di Sanremo 2026, quando gli chiedono cosa sceglierebbe tra la Fiorentina che si riprende in campionato o un'edizione del festival di Sanremo da Guinness, risponde sicuro: "La Fiorentina che si riprende. Tutta la vita. Che domande sono? Questo è proprio l'abc, prima di tutto la Fiorentina, che si salvi velocemente, senza farmi soffrire troppo". Il direttore artistico e conduttore del Festival ha risposto così in un'intervista al Tg1, prima di scerzare anche sulla sua abbronzatura: "Abbronzatura perfetta o ascolti alti? Abbronzatura perfetta", dice Conti.