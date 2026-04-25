La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bologna nel match disputato al Dall'Ara. La partita si è conclusa con due reti segnate dai giallorossi, che così si sono portati a due punti dalla Juventus in classifica. La squadra di Gasperini ha conquistato i tre punti in trasferta, migliorando la propria posizione in campionato.

AGI - La Roma sbanca il Dall'Ara di Bologna. I giallorossi di Gasperini battono 2-0 la formazione di Italiano nel match valido per la 34esima giornata di Serie A e restano in corsa per il quarto posto che vale la Champions, mentre continua il momento non facile per i rossoblù ormai lontani dall'Europa. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio del solito Malen (7') e il raddoppio nel finale di frazione di El Aynaoui. Nei secondi quarantacinque minuti i rossoblù provano a reagire ma la Roma è solida e centra il terzo risultato utile consecutivo, tornando a vincere in trasferta dopo più di tre mesi (18 gennaio contro il Torino ). Situazione in classifica.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma vince a Bologna 2-0 e si porta a -2 dalla Juventus

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