Un Bologna senza via d’uscita | vince il Verona Ora l’Europa passa solo dalla Roma

Il Bologna ha perso contro il Verona, confermando una fase difficile in campionato. La sconfitta ha complicato le speranze di raggiungere l’obiettivo europeo, lasciando i rossoblù lontani dalla zona qualificazione. La squadra ha mostrato difficoltà nel trovare soluzioni efficaci, mentre il Verona ha conquistato i tre punti senza troppi problemi. Ora il focus si sposta sulla prossima partita e sulla possibilità di recuperare terreno.

Al tavolo delle grandi, il Bologna si ritrova con due fiches in una mano e il cappotto nell’altra. La sconfitta con il Verona brucia il terzo obiettivo dei quattro con cui i rossoblù s’erano affacciati sbarazzini a questa stagione. Per carità, non che la rincorsa al sesto posto fosse così agevole, ma poteva dare ancora un senso all’ultimo, lungo rettilineo di campionato che manca. Niente da fare: la Juventus è scappata a più undici e, anche volendo pregare il dio dei regolamenti contorti, la settima piazza dell’Atalanta è distante sette punti. Nel dubbio, il Bologna si è tolto dai giochi da solo. E ora non gli resta che il derby di Europa League. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

