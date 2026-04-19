La Juventus non sbaglia | batte 2-0 il Bologna e si porta a -3 da Napoli e Milan

La Juventus conquista una vittoria importante battendo 2-0 il Bologna, portandosi a tre punti di distanza da Napoli e Milan. La squadra non commette errori e approfitta delle recenti battute d’arresto di Como e Roma, rafforzando la propria posizione in classifica. La partita si conclude con un risultato che favorisce la corsa alla qualificazione in Champions League.

La Vecchia Signora non spreca la possibilità di allungare su Como e Roma dopo i rispettivi passi falsi e porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions. L’undici di Luciano Spalletti mette subito in discesa la partita: dopo soli 2 minuti Kalulu mette un bel cross per Jonathan David, che si libera dei difensori e schiaccia in porta di testa. La Juventus continua ad infierire su un Bologna con la testa ancora alla batosta di Birmingham, creando un buon numero di palle gol, inclusa la traversa presa dall’ex di giornata Holm. A mettere in ghiacciaia il risultato ci pensa all’inizio della ripresa il nuovo entrato Thuram, che trasforma il cross di McKennie nella rete del definitivo 2-0.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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16 - La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide in campionato (1N) e nel periodo quella bianconera è la squadra che ha fatto meglio in #SerieA : 16 punti, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra (a quota 13 Napoli e Lazio). Energia. #JuveBologna x.com