Bologna-Roma 0-2 Malen ed El Aynaoui stendono i rossoblu e Gasperini sale a -2 dalla Juve

Nella partita tra Bologna e Roma, i giallorossi hanno conquistato una vittoria per 2-0 in appena un tempo, segnando due gol e mantenendo la porta inviolata. Gli autori delle reti sono stati Malen ed El Aynaoui. La vittoria permette alla Roma di ridurre a due punti il distacco dalla Juventus, mentre il Bologna rimane saldo nella posizione attuale in classifica.

(Adnkronos) – Alla Roma basta un tempo per battere il Bologna di Italiano 2-0 e vendicarsi per l'eliminazione dall'Europa League. Due reti nel primo tempo con Malen ed El Aynaoui consentono alla squadra di Gasperini, di superare una settimana piena di polemiche, e conquistare tre punti che le consentono di salire a 61 e a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui show, Gasp batte ItalianoLa Roma vince per due a zero contro il Bologna grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla ChampionsUno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2); Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino verso la finale: gli incroci delle semifinali. Serie A: la Roma ritrova la vittoria esterna, 2-0 a Bologna nella settimana delle polemicheBologna-ROMA 0-2 Rete di Neil EL AYNAOUI! Altro break fulmineo della Roma che riesce a trovare il raddoppio, sempre con El Aynaoui e Malen protagonisti, ma questa volta a parti invertite: cross ... ansa.it Bologna-Roma diretta: decidono Malen ed El Aynaoui. Le reazioni LIVEQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La Roma batte il Bologna Gasperini prova a mettere pressione alla Juve - facebook.com facebook , I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com