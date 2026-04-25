Nelle ultime ore si è appreso che il club ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore, affermando che la società avrà sempre la priorità. La notizia arriva dopo un periodo di discussioni e cambi di guida tecnica. La decisione è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato del club, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo del calcio e tra i tifosi.

2026-04-24 13:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L’italiano Claudio Ranieri ex allenatore che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di consigliere senior della Roma ha messo Fine del suo rapporto con il club dopo diversi anni in fasi diverse e dopo disaccordi con l’attuale allenatore, Gian Piero Gasperini, come annunciato dall’ente. “La Roma comunica che è terminato il rapporto con Claudio Ranieri. La società ringrazia Claudio per il suo significativo contributo. “Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e gli saremo sempre grati per i suoi sforzi”. riferisce in un comunicato la squadra giallorossa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Roma rompe con Ranieri: “La società verrà sempre prima”

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