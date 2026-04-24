Il club di calcio della capitale ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri, con un comunicato che ha suscitato reazioni. La società ha dichiarato che l’As Roma continuerà a essere la priorità, lasciando intuire una rottura definitiva. La decisione arriva dopo diverse settimane di indiscrezioni e segnali di un cambio di rotta nella guida tecnica. Ora si attende l’annuncio del nuovo allenatore.

Alla fine, come già si sapeva, a Roma, sponda giallorossa, passa la linea Gasperini. Con un comunicato anche piuttosto velenoso, il club ha così salutato Claudio Ranieri. Ecco cosa si legge sul sito: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’As Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addio Ranieri, il club lo scarica: “L’As Roma verrà sempre al primo posto”

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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Cosa significa l‘addio di #Ranieri alla Roma. E perché nel comunicato non compare Massara x.com