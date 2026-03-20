Nel derby di Europa League, il Bologna ha conquistato una vittoria ai supplementari contro la Roma, con il punteggio di 4-3. La partita si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma, durante gli ottavi di finale, regalando un match ricco di azioni e emozioni. La sfida ha visto entrambe le squadre mettere in campo grande intensità e determinazione.

Serata di grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma. In scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, un derby italiano di eccellente qualità e sicuramente pieno di emozioni. Alla fine a spuntarla è il Bologna: i felsinei riescono a trovare ai supplementari il successo per 4-3 sui padroni di casa giallorossi e agguantano il pass per i quarti. La squadra di Vincenzo Italiano fa la voce grossa nel primo tempo: vantaggio al 22? con la grande giocata di Rowe, momentaneo pareggio di Ndicka al 32? e 2-1 bolognese con il rigore siglato allo scadere da Federico Bernardeschi. I rossoblu scappano anche nella ripresa e sembrano chiudere la pratica con la rete di Castro al 58?, ma i beniamini del pubblico riescono a riaprire i giochi con l’uno-due firmato Malen e Pellegrini nel giro di dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Spettacolo nel derby di Europa League: il Bologna espugna l’Olimpico battendo 4-3 ai supplementari la Roma

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