La Roma di Elda Alvigini
Elda Alvigini, nata a Roma, è cresciuta tra le zone dell’Eur e San Paolo. Figlia di un pilota d’aerei, ha frequentato le scuole del centro della città, lontano da Casal Palocco. Durante gli anni scolastici ha praticato atletica, affrontando anche periodi non facili. La sua vita si è sviluppata in un quartiere di confine tra diverse realtà romane, con un passato segnato da esperienze legate allo studio e allo sport.
Romana doc, cresciuta in quella che definisce una “terra di mezzo”, al confine tra l’Eur e San Paolo, figlia di un pilota d’aerei, ma rimasta lontana da Casal Palocco perché “mamma voleva farci frequentare le scuole del centro”, poi l’atletica, gli anni della scuola non sempre semplici, le prime.🔗 Leggi su Romatoday.it
Premio Braille 2017 – Introduzione con Elda Alvigini, Monica Marangoni e Sergio Sylvestre
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