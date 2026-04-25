La Roma di Elda Alvigini

Elda Alvigini, nata a Roma, è cresciuta tra le zone dell’Eur e San Paolo. Figlia di un pilota d’aerei, ha frequentato le scuole del centro della città, lontano da Casal Palocco. Durante gli anni scolastici ha praticato atletica, affrontando anche periodi non facili. La sua vita si è sviluppata in un quartiere di confine tra diverse realtà romane, con un passato segnato da esperienze legate allo studio e allo sport.