La Roma batte il Bologna 2-0 e tiene vive le speranze di Europa

La Roma ha vinto 2-0 contro il Bologna in una partita giocata al Dall’Ara, con reti di Malen e El Ayanoui nel primo tempo, rispettivamente al 7° e al 46°. La squadra di Gasperini, dopo una settimana difficile segnata dall’uscita di Ranieri, è riuscita a mantenere vivo il sogno di qualificarsi in Europa. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio, con la Roma che ha controllato il risultato nella ripresa.

La Roma di Gian Piero Gasperini, al termine di una settimana complicata culminata con l’addio di Claudio Ranieri, resta concentrata in campo ed espugna il Dall’Ara: Bologna battuto 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Ayanoui, entrambe nel primo tempo, al 7? e al 46?. I giallorossi restano dunque in corsa per la qualificazione in Champions League salendo a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus quarta in classifica. La Roma risolve dunque la partita nel primo tempo, grazie alla rete di Malen al 7? con un tiro sul secondo palo su servizio in profondità di El Aynaoui. Proprio il centrocampista marocchino raddoppia in contropiede subito prima dell’intervallo su assist dello stesso Malen.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Roma batte il Bologna 2-0 e tiene vive le speranze di Europa Notizie correlate Bologna Lecce 2-0: a Italiano bastano Freuler e Orsolini, i rossoblu tengono vive le speranze europee. Cosa è successo al Dall’Aradi Luca FiorettiBologna Lecce 2-0: vittoria per Italiano, i rossoblù conquistano tre punti fondamentali per continuare a inseguire la qualificazione... È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte la Roma in una partita folle all’Olimpico per 3-4 e vola ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata a Bologna. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions; Vedi (la) Roma e poi scappi: l'Atalanta può chiudere la corsa Champions di Milan e Juve. Bologna-Roma 0-2, Malen ed El Ayanoui gol e assist reciproci: Gasperini quinto da soloLa Roma batte 2-0 il Bologna allo stadio Dall'Ara e lo stacca di 13 lunghezze, mantenendosi al quinto posto a quattro giornate dalla fine del campionato ... corriere.it È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa LeaguePartita folle all'Olimpico con 7 gol: il Bologna batte la Roma 4-3 ai supplementari e accede ai quarti di Europa League ... ilfattoquotidiano.it 7' - Roma in vantaggio col gol di Malen che batte Ravaglia davanti la porta! #BolognaRoma 0-1 - facebook.com facebook