Alessia Marcuzzi si infortuna a Tali e Quali Siani resiste alla tentazione | Ti prego! Più che i voti scriviamo una ricetta
Alessia Marcuzzi si è fatta male durante la registrazione di Tali e Quali. La conduttrice ha chiesto del ghiaccio dopo una piccola caduta, mentre la gag con Siani ha fatto il giro del web. L’incidente ha attirato l’attenzione, anche perché Siani ha resistito alla tentazione di fare battute, chiedendo di scrivere una ricetta invece di commentare i voti.
Piccoli incidente a Tali e Quali per Alessia Marcuzzi che chiede un po' di ghiaccio dopo una storia. La gag con la gamba della conduttrice e con Siani diventa virale: "Ti prego!".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Tali e Quali
Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice speciale
Stasera prende il via su Rai 1 Tali e Quali, condotto da Nicola Savino.
Alessia Marcuzzi: “Su di me pregiudizi, dicono che ho avuto figli da cento uomini diversi. Oggi mi sento libera”
Ultime notizie su Tali e Quali
Alessia Marcuzzi si infortuna a Tali e Quali, Siani resiste alla tentazione: Ti prego! Più che i voti, scriviamo una ricettaUn piccolo incidente sul finale di Tali e Quali ha regalato ieri sera uno dei momenti più divertenti della serata. Protagonisti Alessandro Siani e Alessia Marcuzzi, con una gag improvvisata che ha ... fanpage.it
Tali e Quali, le pagelle della finale: Alessia Marcuzzi si infortuna (5), Francesco, Veronica e Daniele i migliori. Chi ha vinto la serataDopo tre serate di gara si è conclusa con la finalissima l'esperimento Tali e Quali, lo spinoff di Tale e Quale riservato ai personaggi non famosi. A ... leggo.it
Ma esiste una donna più bella di Alessia Marcuzzi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.