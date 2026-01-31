Alessia Marcuzzi si infortuna a Tali e Quali Siani resiste alla tentazione | Ti prego! Più che i voti scriviamo una ricetta

Alessia Marcuzzi si è fatta male durante la registrazione di Tali e Quali. La conduttrice ha chiesto del ghiaccio dopo una piccola caduta, mentre la gag con Siani ha fatto il giro del web. L’incidente ha attirato l’attenzione, anche perché Siani ha resistito alla tentazione di fare battute, chiedendo di scrivere una ricetta invece di commentare i voti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.