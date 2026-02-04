Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini. L’ex vicesegratario della Lega dà del traditore, accusandolo di aver preso decisioni sbagliate, dalle armi a Kiev alla legge Fornero. “Il 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio”, commenta Vannacci. Dopo aver lasciato il partito, non risparmia critiche e si lancia in accuse pesanti contro il leader leghista.

Il vero traditore? Matteo Salvini. A cominciare dalle armi a Kiev fino alla legge Fornero. Parola di Roberto Vannacci, fresco di addio alla Lega - di cui era vicesegratario - che mette i puntini sulle "i" in un colloquio con Repubblica. Vannacci: «Il traditore è Salvini» «Io sleale? - dice l'ex generale - È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vannacci: «Salvini è il traditore, dalle armi a Kiev alla legge Fornero. Il 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio»

Roberto Vannacci accusa Matteo Salvini di essere un traditore.

