La resistibile Repubblica meloniana

Da alcuni video che mostrano scene di propaganda in ambienti chiusi a interventi parlamentari con toni bassi e critiche alle opposizioni, si percepiscono alcune caratteristiche della figura politica in questione. Sono stati osservati momenti in cui la leader sembra adottare atteggiamenti e modalità comunicative che ricordano un certo stile, anche se con differenze rispetto a precedenti apparizioni pubbliche. Questi elementi sono stati riportati da diverse fonti e analisti.

Tra video di propaganda simili a nevicate dentro palle di plastica e (rari) interventi in parlamento a testa bassa contro le opposizioni, pareva di scorgere una Giorgia Meloni a tratti inedita nel suo discorso tenuto recentemente per l’ottantesimo anniversario del voto alle donne. Ma bisogna fare attenzione alle illusioni ottiche alle quali spesso, almeno fino a che la premier sembrava imbattibile o quasi, si finisce per credere più per tornaconto, comodità o pigrizia che per convinzione. Dunque: il 3 marzo scorso Meloni ha aperto a Roma, all’Accademia della scherma, un incontro promosso dalla ministra Roccella e dal ministro Abodi per gli 80 anni del suffragio universale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La resistibile Repubblica «meloniana» Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare con Petrecca? La Rai meloniana a un bivio L’ideologia melonianaIn tutto il mondo ci si chiede se i successi dell’estrema destra possono essere definiti come un ritorno del fascismo e quali conseguenze abbia... Una raccolta di contenuti Si parla di: Cronache dalla Romagna Ribelle lungo la linea del Sangiovese; Nuovo fascismo, antidoti attivi.