Paolo Petrecca rischia di perdere il suo incarico a RaiSport dopo la brutta figura alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. L’amministratore delegato Rai, Rossi, gli ha già dato una bella ramanzina. Resta da capire se Petrecca riuscirà a mantenere il suo ruolo o se sarà sostituito. La decisione arriva in un momento di tensione tra l’azienda e il giornalista.

La domanda è: riuscirà Paolo Petrecca a resistere alla direzione di RaiSport dopo la disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026? La tirata d'orecchie dell'ad Rossi. A vedere l'esito dell'incontro con Giampaolo Rossi in Via Asiago per ora sembrerebbe di sì. Ma non è detto. Lunedì l'amministratore delegato della Rai gli ha tirato parecchio le orecchie: non dovevi essere tu a condurre l'evento, sei il direttore e devi cercare di valorizzare la tua direzione, se proprio volevi farlo almeno dovevi prepararti meglio. Petrecca avrebbe risposto ventilando ipotetici complotti ai suoi danni fin da quando dirigeva RaiNews, ma Rossi l'ha zittito: quella telecronaca era pessima, basta, non ci sono scuse.

Cosa fare con Petrecca? La Rai meloniana a un bivio

Rai si trova di fronte a una scelta cruciale riguardo al futuro del programma di Stefano De Martino, il conduttore che da anni cattura l’attenzione del pubblico.

La Rai conferma che Paolo Petrecca deve rimediare alle tensioni con la redazione di Rai Sport.

