L’ideologia meloniana

In tutto il mondo si discute se i risultati elettorali dell’estrema destra possano essere considerati un fenomeno politico significativo. Le elezioni recenti in diversi paesi hanno visto un aumento di consensi per partiti e movimenti di destra radicale, che spesso si presentano con un’agenda nazionalista e sovranista. Questi sviluppi hanno attirato l’attenzione di analisti e media, che cercano di capire le ragioni di questa crescita e le possibili conseguenze sul panorama politico internazionale.

In tutto il mondo ci si chiede se i successi dell’estrema destra possono essere definiti come un ritorno del fascismo e quali conseguenze abbia questa definizione sul modo di leggere e affrontare il fenomeno. In Italia c’è un elemento in più a complicare il quadro, perché nel nostro paese il fascismo è stato inventato un secolo fa e ha governato a lungo influenzando il periodo successivo. In questo libro Tomaso Montanari mostra che tra il fascismo storico e Fratelli d’Italia esiste una continuità ideologica forte, non rivendicata esplicitamente, ma allusa costantemente. Leggendo i documenti di Meloni, dei suoi ministri e compagni di partito,...🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’ideologia meloniana Meloni :giovani della Meloni (o gioventù meloniana) si riferisce ai membri di Gioventù Nazionale Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare con Petrecca? La Rai meloniana a un bivio Leggi anche: Centrodestra: Crosetto, 'Futuro nazionale in coalizione? Io umile servo vigna meloniana...'