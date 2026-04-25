La Rai ha deciso di vendere quindici delle proprie sedi, optando per un modello in cui le strutture vengono cedute e poi affittate. La scelta mira a generare entrate tramite le plusvalenze derivanti dalle vendite. Questa operazione rappresenta un cambio di strategia rispetto al passato, quando l’azienda si concentrava sulla proprietà delle proprie sedi. La decisione coinvolge diverse proprietà distribuite sul territorio nazionale.

Mamma RAI vende casa. Anzi, le case. Quindici, per la precisione.?Altro che servizio pubblico: qui si fa il trasloco con vista plusvalenza.?Il comunicato lo chiama “portafoglio immobiliare”. Che già suona come: vendesi storia, preferibilmente in blocco. Dentro c’è di tutto: uffici, studi, pezzi di memoria collettiva. Ma tranquilli, non è una svendita: è solo una “valorizzazione”. Parola magica che trasforma i muri in opportunità. Roma, naturalmente, fa la sua parte.?Saxa Rubra, quartier generale dell’informazione: in saldo??Via Goiran, Via Col di Lana: anche qui si impacchetta.?Il Teatro delle Vittorie: sipario, si cambia destinazione d’uso.?Via Cadlolo completa il giro: arrivederci e grazie.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Rai vende le sedi per prenderle in affitto

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