Ranucci e i precari di Report deportati nelle sedi regionali Rai La strigliata dei sindacati | Porti rispetto i Tgr non sono lager

È polemica tra Sigfrido Ranucci e i comitati (Cdr) – ossia gli organi sindacali interni dei giornalisti – dei Tg regionali Rai. A dare il via alle polemiche è un post del conduttore di Report in cui polemizza con un articolo del Giornale a proposito dell’ultimo concorso a viale Mazzini. Nell’articolo in questione si legge che Ranucci «incassa due assunzioni» per il suo programma. In realtà, precisa il conduttore, «gli assunti provenienti dalla redazione di Report » e destinati ad altri programmi Rai «sono 8, non 2. E 6 se accetteranno saranno “deportati” nelle sedi regionali ». I sindacalisti Rai contro Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online
La bella notizia per la Rai è che sono riuscito a ricongiungere i due sindacati dei giornalisti Rai». Scherza Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ha raccolto parecchie critiche in Rai, da destra e da sinistra, per aver definito «deportati» i giornalisti ex prec - facebook.com facebook