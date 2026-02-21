Ranucci e i precari di Report deportati nelle sedi regionali Rai La strigliata dei sindacati | Porti rispetto i Tgr non sono lager

Sigfrido Ranucci ha criticato i precari di Report, affermando che sono stati trasferiti nelle sedi regionali della Rai. Questa affermazione ha scatenato le reazioni dei sindacati dei giornalisti, che hanno accusato il giornalista di mancare di rispetto ai colleghi. I Cdr dei Tg regionali hanno sottolineato che le redazioni non sono luoghi di detenzione. La polemica si accende in un clima già teso tra Ranucci e i rappresentanti dei redattori.

È polemica tra Sigfrido Ranucci e i comitati (Cdr) – ossia gli organi sindacali interni dei giornalisti – dei Tg regionali Rai. A dare il via alle polemiche è un post del conduttore di Report in cui polemizza con un articolo del Giornale a proposito dell’ultimo concorso a viale Mazzini. Nell’articolo in questione si legge che Ranucci «incassa due assunzioni» per il suo programma. In realtà, precisa il conduttore, «gli assunti provenienti dalla redazione di Report » e destinati ad altri programmi Rai «sono 8, non 2. E 6 se accetteranno saranno “deportati” nelle sedi regionali ». I sindacalisti Rai contro Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

Ranucci e Rai: “Deportati” in Tgr, sindacati furiosi. 8 giornalistiRanucci e la Rai sono al centro di una polemica dopo che otto giornalisti sono stati trasferiti dalle redazioni di “Report” alle Tgr regionali.

Ranucci al delirio totale: “I miei giornalisti deportati nei Tgr”. E ora pure il sindacato rosso lo molla: non è un lagerRanucci ha scatenato un polverone, affermando che alcuni suoi giornalisti, tra cui figure di Report, sarebbero stati spostati nelle sedi della Tgr.

