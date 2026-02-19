Affitto di un bilocale a Sanremo per 7 giorni durante il Festival costa più di un mese d' affitto a New York

Durante il Festival di Sanremo, affittare un bilocale per una settimana costa più di un mese a New York. La forte domanda di stanze temporanee fa salire i prezzi alle stelle, superando di gran lunga le tariffe di città come la Grande Mela. Molti turisti e appassionati si contendono gli alloggi, portando a un aumento rapido delle tariffe. Chi prova a trovare una sistemazione si scontra con costi elevati e disponibilità limitata. La situazione si mantiene critica fino alla fine della manifestazione.

Con l’arrivo del Festival di Sanremo, l’affitto degli appartamenti nel comune ligure schizza alle stelle. Addirittura i prezzi sono più alti rispetto a New York, la città più cara del mondo per quel che riguarda le locazioni delle case. Nella cittadina i prezzi sono il doppio rispetto a quelli di Ferragosto. E anche nei comuni vicini si registra un importante innalzamento dei canoni. Affitto case a Sanremo durante il Festival: prezzi alle stelle Quanto si paga a New York per affittare una casa per un mese Affitti: le altre città più care del mondo Affitto case a Sanremo durante il Festival: prezzi alle stelle A Sanremo, come rilevato da Abitare Co, durante il Festival i prezzi degli affitti per un bilocale arredato raddoppiano rispetto a Ferragosto (+105%). 🔗 Leggi su Virgilio.it

