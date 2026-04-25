La raccolta fondi per l’ospedale | Nostro figlio Matteo così vive vi ringraziamo con le lacrime

Oggi pomeriggio alle 17, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto, si terrà una cerimonia dedicata alla raccolta fondi per l’ospedale. La famiglia del bambino Matteo, scomparso di recente, ha ringraziato pubblicamente con un messaggio carico di emozione, affermando che il loro figlio vive attraverso questo gesto. La messa è organizzata dal parroco don Ulderico e prevede un momento di preghiera e solidarietà.

Oggi pomeriggio alle ore 17, nella chiesa di San Pio X, a San Benedetto, il parroco don Ulderico celebrerà la Messa a suffragio di Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni morto a seguito dei danni da annegamento subiti nella vasca idromassaggio dell’hotel ‘Il Duca del Montefeltro’ di Pennabilli nel giorno di Pasqua. Per il funerale del loro bambino Nicoletta e Maurizio non chiesero fiori, ma opere di bene da destinare al reparto di Rianimazione dell’ ospedale ‘Infermi’ di Rimini, dove Matteo ha cessato di vivere dopo 4 giorni dal ricovero e dove medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvare i suoi organi che erano stati compromessi, in modo da renderli disponibili per il prelievo e donare nuova vita a tante altre persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La raccolta fondi per l’ospedale: "Nostro figlio Matteo così vive, vi ringraziamo con le lacrime" Notizie correlate “Taglio ai fondi, per nostro figlio disabile Francesco paghiamo 85 euro al giorno. Così non ce la facciamo”Ancona, 6 marzo 2026 – C’è un peso che non si misura in chili, ma in anni di attese, silenzi istituzionali e conti che non tornano. La famiglia di Matteo dona oltre 4mila euro all’ospedale di Rimini: “Nostro figlio non è cenere ma vita moltiplicata”San Benedetto (Ascoli), 24 aprile 2026 – Domani pomeriggio alle ore 17, nella Chiesa di San Pio X, a San Benedetto, il parroco don Ulderico celebrerà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; Lazio: Solidarietà per Gaza – Continua la raccolta; Il nostro mondo va a fuoco. Ora è il momento di agire.; APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER I 6 FIGLI DI MASSIMILIANO LAURO, MORTO DI E SUL LAVORO NEL BRESCIANO. Una raccolta fondi per la mensa scolastica: la cena che attiva tutta la comunità. Non solo un luogo dove mangiare, ma spazio di socialità e benessereBELLUNO. Una raccolta fondi per sostenere gli studenti durante la pausa pranzo: prende il via l’iniziativa genitoriale in aiuto ai ragazzi, che vuole aggiungere un tocco in più a completamento delle n ... ildolomiti.it Mus-E: cena con delitto, succeso per la raccolta fondi per i laboratori d'arteMONTE URANO - Venerdì sera il ristorante Villa Elisabeth di Monte Urano ha fatto da straordinaria cornice a un evento di beneficenza a favore del progetto Mus-e. «Una cena con delitto che fa del bene» ... corrierenews.it Il 25 aprile non serve solo a ricordare la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo: serve anche capire il presente in cui viviamo. La storia di Vera Michelin Salomon, giovane partigiana, lo racconta bene: lei non aveva armi, ma un ago, del filo e la consap - facebook.com facebook Piotta: «La guerra è nel nostro quotidiano, ora più che mai è il momento di resistere» x.com