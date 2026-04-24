La famiglia di Matteo ha donato più di 4.000 euro all’ospedale di Rimini. La donazione è stata annunciata con una dichiarazione in cui si afferma che il figlio non è cenere, ma vita moltiplicata. La cerimonia si terrà domani alle 17 nella Chiesa di San Pio X a San Benedetto, in provincia di Ascoli.

San Benedetto (Ascoli), 24 aprile 2026 – Domani pomeriggio alle ore 17, nella Chiesa di San Pio X, a San Benedetto, il parroco don Ulderico celebrerà la Messa a suffragio di Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni morto a seguito dei danni da annegamento subiti nella vasca idromassaggi dell’hotel ‘ Il Duca del Montefeltro ’ di Pennabilli nel giorno di Pasqua. Per il funerale del loro bambino Nicoletta e Maurizio non chiesero fiori, ma opere di bene da destinare al reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘ Infermi ’ di Rimini, dove Matteo ha cessato di vivere dopo 4 giorni dal ricovero e dove medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvare i suoi organi che erano stati compromessi, in modo da renderli disponibili per il prelievo e donare nuova vita a tante altre persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La famiglia di Matteo dona oltre 4mila euro all’ospedale di Rimini: “Nostro figlio non è cenere ma vita moltiplicata”

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