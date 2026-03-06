Taglio ai fondi per nostro figlio disabile Francesco paghiamo 85 euro al giorno Così non ce la facciamo

Una famiglia di Ancona denuncia un taglio ai fondi destinati all’assistenza di Francesco, il loro figlio disabile. Attualmente, ricevono 85 euro al giorno per le cure, ma affermano di non riuscire a far fronte alle spese. La situazione ha portato a lunghe attese e a difficoltà nel sostenere le esigenze quotidiane del ragazzo. La questione riguarda i fondi destinati all’assistenza di persone con disabilità.

Ancona, 6 marzo 2026 – C’è un peso che non si misura in chili, ma in anni di attese, silenzi istituzionali e conti che non tornano. È il peso che porta sulle spalle Genoveffa Oro, pensionata ex infermiera jesina residente da dieci anni a San Vittore di Cingoli, madre di Francesco. Suo figlio è in carrozzina, non autosufficiente, e la sua storia è lo specchio di una battaglia quotidiana che va ben oltre la gestione della disabilità: è una lotta per la dignità e per un futuro che fa paura. Con il passare degli anni, il pensiero di un genitore con un figlio disabile adulto si sposta inevitabilmente in avanti. “Tornare dalle Maldive ci costa 10mila euro”: lo sfogo di Gabriele, bloccato in aeroporto con la famiglia La dura battaglia quotidiana di Genoveffa e Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

