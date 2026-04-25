La prova d' autore di Mario Biondi | Venti canzoni per la mia rivoluzione

Il cantante italiano ha annunciato il rilascio di un nuovo album intitolato «Prova d'autore», nel quale interpreta venti brani in lingua italiana. Questa è la prima volta che il suo repertorio viene interamente cantato in italiano. L'album si intitola «Venti canzoni per la mia rivoluzione» e rappresenta una novità nel suo percorso artistico. La pubblicazione è stata ufficializzata di recente.

«Venti canzoni per la mia rivoluzione». Mario Biondi ha appena pubblicato «Prova d’autore», il suo primo album cantato interamente in italiano. Con le nuove canzoni festeggia vent’anni di carriera dall’esplosione mondiale di «This is what you are» e «Handful of soul». Nell’edicola degli artisti de Il Tempo, Biondi parla delle sue nuove canzoni, della tournée mondiale che sta per iniziare e delle mille collaborazioni che hanno arricchito i suoi primi vent’anni di carriera.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La prova d'autore di Mario Biondi: "Venti canzoni per la mia rivoluzione" Notizie correlate Mario Biondi presenta "Prova d'autore", il suo primo album in italiano di cui è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore(askanews) – A 20 anni di distanza dal grande successo ottenuto con This is What You Are e dell’album Handful of Soul Mario Biondi esce con Prova... Mario Biondi tutto in italiano: "Una Prova d’autore oltre Sanremo""E pensare che su quel brano non avrei puntato un centesimo…" ammette Mario Biondi parlando dei vent’anni di This is what you are, la mega hit su cui... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mario Biondi: Vent’anni di musica in Prova d’autore; Mario Biondi: Che brio con la Mercedes Amg GT; This is what you are. Mario Biondi in concerto a Crema per la data zero del tour mondiale; Mario Biondi in concerto - Tour Teatrale 2026. Mario Biondi: con 'La prova d'autore' la svolta autobiografica in lingua italianaMario Biondi si appresta a lanciare il suo nuovo album, intitolato La prova d'autore, disponibile dal 12 aprile 2026. Questo lavoro discografico rappresenta una svolta significativa nella carriera ... it.blastingnews.com Mario Biondi: esce il nuovo album Prova d’autore, il primo in italianoDa maggio parte il tour con date nei teatri, in location outdoor e ancora in teatro da novembre Venerdì 10 aprile uscirà Prova d’autore (Sony Mus ... fourzine.it Intervista a Mario Biondi. In attesa del 3 maggio con la data zero al San Domenico - facebook.com facebook Sul palco a Niscemi tanti artisti, tra cui Lello Analfino T Orkestar, Salvo Piparo e Mario Biondi x.com