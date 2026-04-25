La protesta dei tassisti a Chiaia | Vogliamo la Ztl

Un gruppo di tassisti si è riunito a Chiaia per chiedere l’istituzione di una Ztl, definendola una priorità. Durante la manifestazione, alcuni utenti si sono avvicinati ai rappresentanti dei conducenti, creando un momento di scambio diretto tra le parti. La protesta ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando la richiesta di modifiche alle regole di accesso nel centro della città.

Un confronto diretto l'utenza che ha rappresentato un momento fondamentale di crescita per l'intera categoria. Così, il Comitato Tassisti di Base, SITANATN, UNIMPRESA e il Movimento Consumatori, definisce il sit-in che si è svolto stamattina nei pressi dello stallo dei taxi di piazza dei Martiri.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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